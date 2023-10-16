В Саратове пройдет международный фестиваль «Принцесса цирка»

В Саратове в октябре состоится международный фестиваль «Принцесса цирка»

В Саратове состоится девятый Международный фестиваль «Принцесса цирка». Об этом пишет «Интерфакс».

Мероприятие будет проходить с 19 по 22 октября. Оно соберет лучших акробаток, клоунесс, дрессировщиц и гимнасток из 13 стран мира.

«В программе четырехдневного смотра циркового искусства — уникальная женская джигитовка, дрессированные медведи, гимнасты на оригинальном аппарате "Горгона", невероятная гимнастка на волосах, умопомрачительный соло-эквилибр, множество воздушных и других номеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль организован Российской государственной цирковой компанией и пройдет при поддержке Министерства культуры РФ.

Ранее стало известно, что в Казани в Республиканской юношеской библиотеке состоится «БиблиоФест 2023». Фестиваль будет проходить с 17 по 23 октября. Его участники смогут присоединиться к литературным мастер-классам, лекциям, онлайн-викторинам, а также встретятся с известными писателями.

