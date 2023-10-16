В Татарстане пройдет «БиблиоФест 2023»

В Казани в октябре состоится «БиблиоФест 2023»

В столице Татарстана, Казани, в Республиканской юношеской библиотеке состоится «БиблиоФест 2023». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Фестиваль будет проходить с 17 по 23 октября. Его участники смогут присоединиться к литературным мастер-классам, лекциям, онлайн-викторинам, а также встретятся с известными писателями.

В завершение мероприятия состоится молодежный праздник книги и чтения на базе Дома культуры «Полимер» — «Гарри Поттер: по следам Маленького Принца».

Вход на фестиваль свободный, необходима предварительная запись.

Ранее стало известно, что в Казани запустят бесплатную образовательную программу «Женское предпринимательство». Отмечается, что проект стартует в столице Татарстана 17 октября и продлится полтора месяца. Занятия можно посещать как онлайн, так и очно.

