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15:29, 13 октября 2023Моя страна

В Татарстане запустят программу «Женское предпринимательство»

В Казани стартует образовательный проект «Женское предпринимательство»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани запустят бесплатную образовательную программу «Женское предпринимательство». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Отмечается, что проект стартует в столице Татарстана 17 октября и продлится полтора месяца. Занятия можно посещать как онлайн, так и очно.

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«Участницы проекта узнают актуальные инструменты продвижения бизнеса, также спикеры поделятся, как открыть свое дело и масштабировать уже существующее», — говорится в сообщении.

Ведущие предприниматели научат их анализировать бизнес-процессы, а также определять ценность своего продукта. В конце обучения пройдет защита бизнес-проектов, которые будут оценивать члены жюри.

Ранее стало известно, что в Казани представят передвижную выставку «Рожденные дважды» из музея-заповедника «Царское Село». Экспозиция откроется 15 октября и будет длиться до 3 декабря.

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    Фариза Бацазова
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