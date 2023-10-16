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09:09, 16 октября 2023Мир

В США спрогнозировали вмешательство третьих сил в ситуацию в Израиле

Military Watch: вмешательство США, Ирана, Турции и Сирии в конфликт возможно

Фото: Amir Cohen / Reuters

Вмешательство США, Ирана, Турции и Сирии в конфликт между Израилем и ХАМАС возможно, однако региональный баланс сил должен сдержать каждую из сторон от подобных шагов. Об этом заявили эксперты в аналитическом материале издания Military Watch.

«Несмотря на готовность нескольких игроков вмешаться в конфликт, сохраняется значительная вероятность того, что боевые действия ограничатся территориями, на которые претендуют Израиль и ХАМАС, так как значительные арсеналы обеих сторон останутся фактором сдерживания», — резюмирует издательство.

В частности, авторы рассмотрели потенциал вмешательства четырех стран в конфликт на основе их вооруженных сил. Авторы отметили, что США обладают возможностями отправки флота на поддержку Израилю, а Турция способна задействовать контролируемые группировки на территории Сирии для сдерживания Ирана и самого Дамаска. В свою очередь, Тегеран обладает большими возможностями для удара по американскому флоту, а также поддержки группировки «Хезболла» для борьбы с Тель-Авивом.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в палестино-израильском конфликте еще не наступил момент для перемирия. По его словам, реализовать идею сосуществования двух государств вряд ли удастся в ближайшее время, он исключил эту вероятность.

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    Максим Габриелян
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