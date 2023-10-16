Вдова Грачевского заявила о желании родить второго ребенка

Вдова Грачевского заявила о желании родить дочь через два года после его кончины

Вдова худрука «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская заявила о желании родить второго ребенка более чем через два года после кончины супруга. Об этом она сообщила в ходе шоу «Звезды сошлись», опубликованном на Rutube.

Женщина отметила, что Грачевский заморозил свой биоматериал в одной из клиник в Израиле, а также оплатил хранение на 20 лет вперед. «Получается, у нас сохранен биоматериал его, а я после родов сохранила пуповинную кровь ребенка. Меня останавливает то, что пока у меня маленький первый ребенок», — сказала вдова художественного руководителя «Ералаша», добавив, что хочет родить дочь.

В июне 2022 года стало известно, что создатели «Ералаша» снимут документальный фильм о Борисе Грачевском. Гендиректор киножурнала Аркадий Григорян подчеркнул, что Грачевский всю жизнь посвятил «Ералашу».