ИИ расшифровал слово из сожженного извержением Везувия свитка

The Guardian: ИИ расшифровал слово на сожженном древнем свитке из Геркуланума

Ученые использовали искусственный интеллект (ИИ), чтобы расшифровать древние свитки из античного города Геркуланум, который был уничтожен при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Поскольку свитки сильно пострадали от пепла и пирокластических потоков, пока с помощью машинного обучения удалось различить одно слово, сообщает The Guardian.

Об открытии объявил ученый-компьютерщик Брент Силс из Университета Кентукки. Он и его коллеги в марте запустили программу Vesuvius challenge для ускорения расшифровки чтения текстов на сожженных свитках, обнаруженных в руинах Геркуланума. В рамках программы предлагается денежное поощрение тем исследователям, которые выявят разборчивые слова.

Ученые опубликовали тысячи трехмерных рентгеновских изображений двух свернутых свитков и трех фрагментов папируса, принадлежащих коллекции Института Франции в Париже. Они также разработали программу на основе искусственного интеллекта, которая обучена распознавать буквы при помощи анализа изменений, происходящих с папирусом при нанесении чернил.

ИИ был использован двумя студентами-компьютерщиками из Берлина, которые усовершенствовали процесс поиска и наткнулись на одно и то же древнегреческое слово πορφύραc, что означает «пурпурный». Хотя пока неизвестно, в каком контексте употребляется это слово, исследователи ожидают, что в ближайшее время будет расшифрован окружающий текст, который состоит из трех строчек, содержащих до десяти слов.

Как пишет Guardian, коллекция свитков из Геркуланума является единственной сохранившейся древней библиотекой, поэтому она вызывает огромный интерес ученых. Большинство проанализированных на данный момент текстов написаны на древнегреческом языке, но некоторые тексты могут быть латинскими. Среди них были обнаружены письма из труда Филодема «О пороках и противоположных им добродетелях», а также подробности эллинистической династической истории.