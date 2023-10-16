Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:39, 16 октября 2023Наука и техника

ИИ расшифровал слово из сожженного извержением Везувия свитка

The Guardian: ИИ расшифровал слово на сожженном древнем свитке из Геркуланума

Фото: George Sargent / Reuters

Ученые использовали искусственный интеллект (ИИ), чтобы расшифровать древние свитки из античного города Геркуланум, который был уничтожен при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Поскольку свитки сильно пострадали от пепла и пирокластических потоков, пока с помощью машинного обучения удалось различить одно слово, сообщает The Guardian.

Об открытии объявил ученый-компьютерщик Брент Силс из Университета Кентукки. Он и его коллеги в марте запустили программу Vesuvius challenge для ускорения расшифровки чтения текстов на сожженных свитках, обнаруженных в руинах Геркуланума. В рамках программы предлагается денежное поощрение тем исследователям, которые выявят разборчивые слова.

Ученые опубликовали тысячи трехмерных рентгеновских изображений двух свернутых свитков и трех фрагментов папируса, принадлежащих коллекции Института Франции в Париже. Они также разработали программу на основе искусственного интеллекта, которая обучена распознавать буквы при помощи анализа изменений, происходящих с папирусом при нанесении чернил.

Материалы по теме:
Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека
Вон отсюда!Опровергнута главная теория происхождения человека
17 апреля 2017
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019

ИИ был использован двумя студентами-компьютерщиками из Берлина, которые усовершенствовали процесс поиска и наткнулись на одно и то же древнегреческое слово πορφύραc, что означает «пурпурный». Хотя пока неизвестно, в каком контексте употребляется это слово, исследователи ожидают, что в ближайшее время будет расшифрован окружающий текст, который состоит из трех строчек, содержащих до десяти слов.

Как пишет Guardian, коллекция свитков из Геркуланума является единственной сохранившейся древней библиотекой, поэтому она вызывает огромный интерес ученых. Большинство проанализированных на данный момент текстов написаны на древнегреческом языке, но некоторые тексты могут быть латинскими. Среди них были обнаружены письма из труда Филодема «О пороках и противоположных им добродетелях», а также подробности эллинистической династической истории.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    Осужденный за взятки экс-замглавы Хакасии поехал на СВО и получил ранение

    Россия пригрозила США зеркальными мерами в случае размещения ракет в Европе

    В России зафиксировали рост производства седьмой месяц подряд

    33-летняя Рита Дакота показала фигуру в купальнике

    Пенсионерка отдала мошенникам квартиру на Арбате

    Парикмахеры назвали раздражающие привычки клиентов

    Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

    Лодка с четырьмя пассажирами перевернулась на российском озере

    ИИ расшифровал слово из сожженного извержением Везувия свитка

    Врач перечислила опасные симптомы дефицита белка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости