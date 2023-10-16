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19:53, 16 октября 2023Среда обитания

В Москве захотели продать квартиру с панорамным туалетом посреди комнаты

В Москве решили продать студию с унитазом в прозрачной кабине посреди комнаты

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве выставили на продажу квартиру-студию с унитазом в прозрачной кабине посреди комнаты. Объявление о жилье с панорамным туалетом заметил Telegram-канал «Новости Москвы».

На фото из публикации видно, что стеклянная кабина с унитазом и душем внутри расположена практически в центре жилого помещения. В паре метров от санузла стоит диван. Уточняется, что общая площадь квартиры — 16,4 квадратного метра. За нее владелец планирует получить 5,45 миллиона рублей.

Ранее в Москве решили продать квартиру площадью 8,8 квадратного метра. Выставленный на продажу объект находится в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити».

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    Нина Ташевская
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