Власти Израиля обругали модель Джиджи Хадид за поддержку Палестины

МИД Израиля обругал модель Джиджи Хадид за поддержку Палестины в соцсети

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид осудила отношение властей Израиля в сторону Палестины и подверглась критике со стороны последних в сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя знаменитость разместила на своей странице картинку со следующим текстом: «Нет ничего еврейского в подобном обращении израильского правительства с палестинцами. Осуждение этого правительства не является антисемитским, а поддерживать палестинцев — не значит автоматически поддерживать ХАМАС».

Официальный аккаунт МИД Израиля в упомянутой соцсети обругал манекенщицу за данный пост. «Привет, Джиджи, следующие кадры для тебя. Ты спала последнюю неделю? Или просто закрываешь глаза на то, что еврейских младенцев убивают в своих домах? Твое молчание ясно показывает твою позицию. Если ты не осуждаешь это, твои слова НИЧЕГО не значат», — заявили власти страны.

Сама Хадид пока никак не отреагировала на высказывания политиков.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. «В настоящее время ЦАХАЛ осуществляет широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.