Военнослужащий ВСУ получил срок за обстрел жилых домов из артиллерии

В ДНР осудили украинского военнослужащего за жестокое обращение с населением

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 15 годам колонии строгого режима 53-летнего военнослужащего морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Присяжнюка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, с августа по сентябрь 2019 года осужденный вместе с сослуживцами обстрелял из артиллерийских орудий жилые дома в селе Коминтерново, что привело к серьезным повреждениям трех домовладений.

В отношении бывшего военнослужащего возбудили уголовное дело по статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

19 сентября в ДНР суд заочно приговорил к 22 годам лишения свободы командира взвода морской пехоты ВСУ старшего лейтенанта Артема Каширина за преступления против мирных жителей.