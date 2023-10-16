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19:27, 16 октября 2023Россия

Володин со словами «лучше не скажешь» процитировал Хо Ши Мина

Спикер ГД Володин процитировал слова Хо Ши Мина о независимости и свободе

Фото: Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со словами «лучше не скажешь» процитировал слова лидера коммунистического Вьетнама Хо Ши Мина о независимости и свободе. Об этом говорится в Telegram-канале Госдумы.

Володин отметил, что слова лидера Демократической республики Вьетнам отражают стремление стран к суверенитету.

«Большинство населения планеты считает, что страны должны строить свою суверенную политику. И здесь лучше, чем Хо Ши Мин, не скажешь, что самое дорогое — это независимость и свобода», — заявил российский парламентарий.

Хо Ши Мин около десяти лет своей жизни провел на Западе — в США и Европе, после чего в 1923 году приехал в Москву, стал сотрудником Коминтерна и после этого работал на Советский Союз в качестве переводчика при китайском консульстве.

Во время Вьетнамской войны, в которой США поддержали Южный Вьетнам, СССР выступил на стороне Северного, которым руководил Хо Ши Мин, и направил в страну тысячи военных инструкторов. Кроме того, СССР поставил коммунистическому Вьетнаму множество техники и оружия.

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