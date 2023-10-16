Все организованные российские туристы вернулись на родину из Израиля

Вице-президент РСТ: все организованные российские туристы вернулись из Израиля

Все организованные российские туристы вернулись на родину из Израиля 15 октября. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, его слова приводит РИА Новости.

«Мы можем уже официально заявить, что именно организованные пакетные туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вчера вернулись в Россию все», — заявил он.

По словам специалиста туротрасли, их было чуть больше 100 человек. «Самостоятельные туристы есть еще в Израиле, — добавил он. — Мы тоже контролируем через свои службы и контактируем с министерством иностранных дел, с Минэкономразвития и Росавиацией».

Ранее посольство РФ в Ливане призвало россиян по возможности воздержаться от поездок в республику.

