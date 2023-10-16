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14:34, 16 октября 2023Мир

В России назвали условие готовности Киева к переговорам с Москвой

Депутат Журова: Киев пойдет на переговоры с РФ, если ЕС пообещает ему членство

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина будет готова пойти на переговоры с Россией на условиях Москвы в случае, если Евросоюз пообещает Киеву членство в организации без Крыма и четырех новых российских регионов, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об условиях готовности Киева к мирным переговорам она рассказала «Ленте.ру».

«Мы всегда говорили о том, что готовы к переговорам, и мы будем продолжать это озвучивать. К переговорам не готова Украина. При этом заметьте, что ряд президентов к переговорам призывают [президента Украины Владимира] Зеленского, говоря о том, что они готовы быть посредниками и предоставить свою страну в качестве площадки. Каждый пытается каким-то образом выступить в роли переговорщика, такое медиаторство», — сказала Журова.

На Украине этого не слышат, объясняя позицию тем, что она не готова к переговорам на условиях, которые предлагает Россия. А Россия не принимает условия Украины, хоть мы и готовы идти на переговоры. Понятно, что территории, которые к нам присоединились, "отсоединяться" не будут: это вопрос для нас закрытый

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о поддержке Украиной мирной инициативы, парламентарий заметила, что подобный сценарий возможен в случае гарантий членства Украины в Евросоюзе.

«Сложно отвечать за Киев, но, думаю, что сейчас нет (речь о готовности к переговорам — прим. «Ленты.ру»). Они хотят вернуть даже Крым, не говоря уже о четырех других регионах. (...) Наверное, если Европа или США скажут о том, что они готовы взять Украину в ЕС без этих пяти территорий, то они, может быть, на это (переговоры — прим. «Ленты.ру»), согласятся. Надо пообещать Евросоюзу. Если ЕС их вообще там не видит, то, я боюсь, что Украина продолжит ставить свои условия», — заключила депутат.

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    Кирилл Садовский
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