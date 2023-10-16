В Пермском крае задержанного ФСБ россиянина осудили за экстремизм в сети

Пермский районный суд приговорил местного жителя к шести месяцам заключения за экстремизм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Пермскому краю.

Мужчину, ранее задержанного ФСБ, признали виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет») УК РФ. Установлено, что фигурант разместил в соцсетях посты, побуждающие к насилию над людьми другой расы.

Ранее сообщалось, что Висаитовский районный суд Грозного продлил арест 19-летнему студенту Никите Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана.