Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:32, 16 октября 2023Силовые структуры

Задержанного ФСБ россиянина осудили за экстремизм в сети

В Пермском крае задержанного ФСБ россиянина осудили за экстремизм в сети

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пермский районный суд приговорил местного жителя к шести месяцам заключения за экстремизм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Пермскому краю.

Мужчину, ранее задержанного ФСБ, признали виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет») УК РФ. Установлено, что фигурант разместил в соцсетях посты, побуждающие к насилию над людьми другой расы.

Ранее сообщалось, что Висаитовский районный суд Грозного продлил арест 19-летнему студенту Никите Журавелю, обвиняемому в сожжении Корана.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    В России представили новые купюры — 1000 и 5000 рублей. Как они выглядят и когда ими можно будет расплатиться?

    В Москве начнут выпускать специальный шоколад для мусульман

    Путин запустил движение по мосту в Мариуполе

    Задержанного ФСБ россиянина осудили за экстремизм в сети

    Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль

    Шойгу раскрыл потери техники ВСУ в ходе контрнаступления

    Российским мужчинам назвали портящие внешний вид ошибки в стиле

    Поставки рыбы из Японии в Россию назвали микроскопическими

    Российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях

    Россиян призвали отказаться от чая и кофе за 40 минут до одного занятия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости