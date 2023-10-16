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08:30, 16 октября 2023Экономика

Россияне рассказали об изменении цен на авто по параллельному импорту

«Росгосстрах»: 87 % россиян заметили рост цен на авто по параллельному импорту

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Две трети опрошенных россиян полагают, что в течение последнего года спрос на машины, ввезенные по параллельном импорту, повысился, более трети респондентов (35 процентов) оценили подорожание таких авто в указанный срок в 30-40 процентов, а 87 процентов участников исследования назвали рост цен существенным, следует из результатов совместного исследования СК «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод», поступивших в распоряжение «Ленты.ру».

Еще 18 процентов респондентов сочли, что цены на машины, ввезенные из-за рубежа таким способом, изменились в сторону увеличения в полтора раза и более. Странами, из которых в основном идут поставки авто по параллельном импорту, опрошенные чаще всего называли Казахстан (59 процентов), Южную Корею (42 процента) и Японию (40 процентов).

Опрос провели в сентябре 2023 года среди 1234 автолюбителей старше 18 лет во всех российских федеральных округах.

«Россияне сохраняют интерес к маркам, официально ушедшим с нашего рынка, и рынок соответствующим образом адаптируется к этому — в частности, предлагая покупателям новых машин альтернативу гарантии производителя в виде страховых программ с включенным риском поломки или производственного дефекта», — рассказала начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова.

В конце августа в Минпромторге прокомментировали возможность изменения списка автобрендов, входящих в перечень разрешенных для ввоза в Россию по схеме параллельного импорта. В министерстве тогда отметили, что поставки разрешены в первую очередь ради запчастей, необходимых дилерам, чтобы продолжать выполнение гарантийных обязательств перед владельцами машин ушедших из страны брендов.

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    Дмитрий Воронин
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