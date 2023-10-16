Замглавы отдела СК отправили под домашний арест за незаконное ведение бизнеса

Суд в Москве отправил замглавы отдела СК под домашний арест за незаконный бизнес

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя руководителя следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам, подозреваемого в ведении незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Обвиняемый пробудет под домашним арестом до 15 декабря. По версии следствия, Евгений Соснин, используя фирму матери, заключил договор аренды земельного участка в Ростовской области и не уплатил по нему платежей на общую сумму более шести миллионов рублей.

О задержании заместителя руководителя одного из отделов управления Следственного комитета России по Москве стало известно 16 октября.