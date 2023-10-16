Замруководителя отдела СКР задержали за незаконное предпринимательство

В Москве задержали замруководителя отдела СКР за незаконное предпринимательство

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя руководителя одного из отделов управления Следственного комитета России (СКР) по Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, речь идет о сотруднике следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам. Мужчина подозревается в незаконной предпринимательской деятельности, а также причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием или обмана. Согласно источнику, причины задержания подозреваемого никак не связаны с его работой в СК.

Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении заместителя руководителя Евгения Соснина уже поступило в суд, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Басманного суда столицы.

Ранее сотрудники ФСБ в Челябинске задержали чиновника, подозреваемого в получении взятки от руководителя одной из фирм за помощь с заключением госконтрактов.