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08:16, 16 октября 2023Среда обитания

Москвичей предупредили об уходе температуры в «минус»

Метеоролог Вильфанд: с 18 октября в Москву придут заморозки

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Со среды, 18 октября, в Москву придут заморозки, температура уйдет в «минус». Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством ТАСС.

По словам метеоролога, со среды и до конца текущей недели по ночам прогнозируется температура до минус одного — плюс четырех градусов. Что касается дневной температуры, то с понедельника по среду она будет колебаться в пределах пяти-девяти градусов Цельсия, при этом прохладнее всего будет во вторник. Вильфанд также отметил, что погода на предстоящей неделе будет типично осенней. «Давление в течение всей недели прогнозируется ниже нормы, поэтому будет облачно, небольшой дождь, значительных не ожидаем. Будет типичная осенняя погода - мрачноватая и с очень-очень редким солнцем», — рассказал специалист.

В октябре синоптик Евгений Тишковец отметил, что средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 30 сентября. При этом в текущем сезоне температура в столице впервые ушла в «минус» в ночь на 11 октября.

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    Полина Кислицына
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