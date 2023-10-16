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16:33, 16 октября 2023Среда обитания

Путин запустил движение по мосту в Мариуполе

Путин запустил движение по отремонтированному мосту в Мариуполе

Фото: Президент России / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи запустил движение по мосту через реку Кальмиус в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Закончен капитальный ремонт моста в Мариуполе, что позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города. Но что особенно важно, этот проект ускорит движение по федеральной трассе ''Новороссия'' в сторону Крыма, повысит его транспортную доступность», — заявил глава государства.

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    Нина Ташевская
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