Путин запустил движение по мосту в Мариуполе

Путин запустил движение по отремонтированному мосту в Мариуполе

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи запустил движение по мосту через реку Кальмиус в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Закончен капитальный ремонт моста в Мариуполе, что позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города. Но что особенно важно, этот проект ускорит движение по федеральной трассе ''Новороссия'' в сторону Крыма, повысит его транспортную доступность», — заявил глава государства.