Путин открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области

Путин в режиме ВКС открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) принял участие в открытии моста через реку Свирь в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Конструкция через реку Свирь, расположенная в Подпорожском районе, представляет собой крупнейший объект дорожной инфраструктуры региона за последние 50 лет. Мостовой переход состоит из 11 опор моста, а также подходов на левом и правом берегах. Его общая протяженность — 2,5 километра.

Конструкцию начали строить в конце 2019 года. Ее удалось возвести на три года раньше срока. Мост через Свирь имеет большое стратегическое значение для города Подпорожья, разделенного судоходной рекой на две части. Ранее для переправы с одного берега на другой использовалась плотина Верхне-Свирской гидроэлектростанции, не рассчитанная на проезд большого количества транспорта. Предполагается, что благодаря новому мосту удастся не только наладить постоянную связь между берегами реки, разделяющей Подпорожье, и разгрузить поток транспорта с плотины ГЭС, но и дать импульс развитию экономики восточной части Ленинградской области.

Ранее в октябре Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве в стране новой железнодорожной магистрали.