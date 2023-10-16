В США призвали Зеленского нанять охрану

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану из-за угрозы США

Президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, доверившись США. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works, опубликованном на YouTube.

Джонсон призвал Зеленского нанять охрану, поскольку от США исходит угроза безопасности.

«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — отметил экс-сотрудник ЦРУ.

Эксперт добавил, что американские власти решили отодвинуть Киев на второй план и сфокусироваться на конфликт на Ближнем Востоке. «Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина», — заключил Джонсон.

Ранее в США заявили о разных подходах к конфликтам на Украине и в Израиле. Об этом заявил обозреватель ABC News Джон Лайонс. По словам автора, «решительная и реальная» поддержка Израилю сильно отличается от «неохотной помощи» Киеву от западных стран.

