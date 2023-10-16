«Зеленую» осень в Москве объяснили

Метеоролог Вильфанд: листва на деревьях в Москве сохранилась из-за тепла

«Зеленая» осень в Москве обусловлена теплым сентябрем, объяснил в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что обычно в середине октября большинство листьев желтеют и опадают с деревьев. Сентябрь в столице традиционно облачный и прохладный. Такая погода приводит к быстрому разрушению хлорофилла в листьях. На этот раз первый осенний месяц выдался по-летнему теплым, к тому же было много солнечного света. Метеоролог уточнил, что обычно береза и клен к середине октября освобождаются от листвы, но в этом году она еще сохранилась.

Ранее Вильфанд сообщил, что заморозки в Москву придут начиная со среды 18 октября. До конца следующей недели по ночам ожидается минусовая температура. Погода будет типично осенней — облачной и дождливой. Днем с понедельника по среду температура будет колебаться в пределах плюс пяти-девяти градусов.