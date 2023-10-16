Женщина проверила камеры наблюдения и узнала неприятный факт о подруге дочери

Пользовательница Reddit с ником throwra_Level-Exam поделилась историей о том, как, проверив камеры наблюдения, узнала о подруге дочери неприятный факт.

Авторша поста рассказала, что ее 18-летняя дочь дружит с одноклассницей и последние несколько месяцев стала чаще приглашать ее домой, чтобы вместе делать уроки. После одного из визитов подруги дочери женщина заметила, что из дома пропали наручные часы за 4,9 тысячи долларов.

«После того как я осмотрела весь дом в поисках часов, я решила проверить камеры наблюдения. Она (подруга дочери — прим. «Ленты.ру») взяла их», — заявила throwra_Level-Exam. Женщина сообщила о неприятном открытии своей дочери и узнала от нее, что это не первый раз, когда девушка что-то крадет из их дома. Оказалось, что до этого подруга уже украла у ее дочери золотые серьги и ожерелье.

Женщина призналась, что не хочет обращаться в полицию, потому что боится испортить жизнь девушке. «Она украла у нас вещи общей стоимостью почти шесть тысяч долларов, это неправильно. Но она молода, и мы хотим дать ей шанс», — объяснила она. Пользовательница добавила, что хочет поговорить с родителями девушки, но не знает, как сделать это так, чтобы они не обиделись.

В комментариях женщину заверили, что в ее обращении к родственникам девушки не может быть ничего оскорбительного. Пользователи посоветовали показать им запись с камеры видеонаблюдения. По их мнению, в случае если родители девушки никак не отреагируют на случившееся, рассказчице следует обратиться в полицию.

Ранее женщина рассказала о том, как, узнав неприятную правду о свекрови, запретила ей общаться с внуком. Она выяснила, что бабушка не раз обещала мальчику, что отнимет его у матери.