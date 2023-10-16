Женщина схватила полицейского за гениталии и объяснила это поиском опоры

На музыкальном фестивале в Новой Зеландии женщина схватила полицейского за промежность и попала под суд. Об этом сообщает Stuff.

В начале января 30-летняя Рози Поипои из города Вайроа приехала на музыкальный фестиваль Juicy Fest в Нейпире. 5 января около девяти вечера она подошла к сотруднику полиции, который вместе с коллегами обеспечивал безопасность на мероприятии, и схватила его за гениталии.

Мужчина на несколько секунд растерялся, но быстро убрал ее руки со своей промежности и арестовал. Впоследствии ей предъявили обвинение в нападении, сопряженном с совершением непристойных действий. Однако Поипои не признала себя виновной и сообщила, что падала и по случайности коснулась офицера в поисках опоры. «Я могла вроде как упасть в эту область, но у меня не было намерения хватать его. Я споткнулась и пыталась остановить падение. Если бы он там не стоял, я бы просто упала. Я догоняла друзей», — рассказала девушка на суде.

Полицейский во время дачи показаний настаивал на том, что Попипои в состоянии алкогольного опьянения целенаправленно подошла к нему и агрессивно сжала в ладони его пенис и тестикулы. Когда его попросили оценить силу сжатия, он сказал, что оценивает ее примерно на шесть баллов из десяти. Слова полицейского подтвердил его коллега, который в тот вечер дежурил вместе с ним. Он добавил, что его коллега согнулся пополам от боли и что в момент нападения правоохранители не были окружены толпой, так что девушка не могла врезаться в них из-за нехватки места. Пострадавший полицейский добавил, что «был очень раздосадован произошедшим, потому что не ожидал таких инцидентов на службе».

Судью Гордона Матегу не убедили доводы Поипои и ее адвоката. Он упрекнул обвиняемую в том, что она дает ложные показания с целью избежать наказания. Оглашая обвинительный приговор, судья заявил, что Поипои намерена выбрала своей целью пенис и тестикулы полицейского. Девушку приговорили к 150 часам общественных работ.

Ранее сообщалось, что в Таиланде бывший сотрудник полиции предложил обратившейся за помощью властей девушке заняться с ним сексом в обмен на продвижение ее дела. Заявительница пришла.в участок, чтобы выяснить, как ведется следствие по ее делу о краже 100 тысяч бат.