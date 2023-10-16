Россиянам раскрыли пять способов сэкономить на ЖКУ

Депутат Чаплин: сэкономить на ЖКУ поможет отказ от ненужных услуг

Сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ) на фоне роста тарифов россиянам поможет отказ от части услуг. Пять способов сократить расходы на «коммуналку» раскрыл член комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

По словам парламентария, отказаться можно от таких услуг, как домашний телефон, радиоточка и телеантенна, если в них нет необходимости. Обязательными считаются только свет, вода, отопление и вывоз мусора, подчеркнул Чаплин.

Второй способ меньше платить — установить в доме или квартире энергосберегающие лампочки. «Здесь важно изучить рынок и выбрать лампочки, которые будут разумно потреблять энергию: такие лампы будут дороже, однако прослужат дольше и не будут разорять вас на платежках», — пояснил депутат.

Третий способ — поставить многотарифный счетчик на электричество. Он будет отслеживать потребление энергии в разное время суток и позволит меньше платить за свет ночью. «Это поможет и тем, кто целый день на работе и может выставить отложенный запуск на стиральной или посудомоечной машинах», — рассказал Чаплин.

Сэкономить поможет также своевременное отключение приборов от сети. «Когда мы оставляем в сети приборы — это пассивные потребители энергии. Пройдитесь по дому со списком, какие приборы точно должны быть всегда подключены: холодильник, вай-фай. А остальное, по возможности, выключайте перед уходом из дома», — посоветовал парламентарий.

Депутат также напомнил о целесообразности установки счетчиков на воду — они помогут существенно сэкономить на потреблении ресурса даже в большой семье.

Ранее в России предложили ежегодно проводить независимый аудит и экспертизу тарифов, указанных в платежках за ЖКУ. Эта мера должна защитить граждан от необоснованного завышения квартплаты.