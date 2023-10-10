Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:19, 10 октября 2023Среда обитания

Россиян захотели защитить от подорожания ЖКУ

В Госдуме предложили регулярно проверять цифры в платежках ЖКУ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России захотели ежегодно проводить независимый аудит и экспертизу тарифов, указанных в платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишут «Известия».

Законопроект о соответствующих изменениях в Жилищный кодекс внесли в Госдуму. Регулярная проверка цифр в платежках ЖКУ поможет защитить россиян от необоснованного роста цен, считают авторы инициативы.

«Проведение аудита позволит предупредить произвол управляющих компаний и необоснованное завышение тарифов. Предлагаемая мера позволит не только контролировать работу управляющих компаний и иных участвующих в расчетах организаций, но и люди будут уверены в том, что они не переплачивают», — пояснил Слуцкий.

Если во время независимого аудита будут найдены нарушения, жильцы смогут провести перерасчет платы за ЖКУ, отказаться от обслуживания и сменить управляющую компанию. В некоторых случаях предусмотрен штраф в размере 50 процентов от суммы завышения, а также возбуждение уголовного дела по факту растраты, подчеркнули авторы законопроекта.

Проводить проверку должна независимая аудиторская организация, которую каждый регион будет отбирать по результатам конкурса. Запустить нововведение предлагают с 2024 года.

Ранее захотели по-новому взыскивать долги россиян за ЖКУ — коммунальщиков предложили освободить от госпошлин за подачу исков на должников. Меру предлагают распространить на управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации (которые поставляют воду, электричество и тепло) и региональных операторов по вывозу мусора.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о проблемах с запущенным Россией модулем МКС

    Крымский мост перекрыли на семь часов

    Нейрохирург назвал вредные для здоровья мозга продукты

    60-летний петербуржец получил тяжелые ожоги из-за освежителя воздуха

    Россиян захотели защитить от подорожания ЖКУ

    Стало известно о ночном обстреле Донецка со стороны ВСУ

    Ивлеева раскрыла простой способ отрастить волосы

    Дипмиссия РФ в Палестине прокомментировала данные о россиянах среди заложников

    Представитель ЦАХАЛ назвал парламент и министерства Газы законными целями

    Известный комик с ТНТ рассказал о запрете участвовать в «Вечернем Урганте»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости