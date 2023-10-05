Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:52, 5 октября 2023Среда обитания

Взыскивать долги россиян за ЖКУ будут по-новому

Коммунальщиков захотели освободить от пошлин при взыскании долгов россиян за ЖКУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Взыскивать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) захотели по-новому — коммунальщиков предложили освободить от госпошлин за подачу исков на должников. Соответствующий законопроект должны внести в Госдуму, пишут «Известия».

Меру предлагают распространить на управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации (которые поставляют воду, электричество и тепло) и региональных операторов по вывозу мусора. Эта мера должна упростить коммунальщикам взыскание причитающихся им средств.

Авторы инициативы считают, что так получится снизить финансовую нагрузку на предприятий ЖКХ и избавит судебную систему от дополнительных процессуальных действий — от вынесения определений о возврате пошлины или ее зачете.

Материалы по теме:
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом» Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
12 марта 2020

«Если управляющие компании регулярно работают с должниками, то тратят на оплату таких государственных пошлин до пяти процентов своего дохода ежегодно», — отметила директор некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Отмена госпошлин позволит УК чаще подавать в суд, но не сильно скажется на количестве должников, считает председатель регионального отделения «Деловой России» во Владимирской области Александр Субботин. «Жильцы все чаще оказываются в непростой экономической ситуации. При этом подавляющее большинство населения — более 90 процентов — в срок и в полном объеме производит платежи», — пояснил эксперт.

При этом гендиректор УК «Сибирь» Оксана Севастюк назвала инициативу своевременной и направленной на защиту интересов добросовестных собственников — из-за того, что коммунальщики тратят деньги на госпошлины, качество услуг может страдать.

Ранее россиян предупредили, что с октября начали действовать новые правила оплаты ЖКУ. Теперь, если по вине кого-то из собственников появились новые затраты на содержание общедомового имущества, то их будет оплачивать сам нарушитель, а не управляющая компания.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В работе гаджетов Xiaomi в России произошел сбой. Что стало причиной неполадок?

    Выселенные из квартиры россиянки оставили неприятный «сюрприз» новому хозяину

    Проходившего обучение для совершения теракта подростка арестовали

    Евросоюз направит Армении финансовую помощь

    Россияне стали лидерами по поездкам на популярный курорт Азии

    В ЕС пожелали пересмотра решения США об отказе поддержки Украины

    Балицкий оценил позиции российских артиллеристов в районе Работино

    Турция нашла новую альтернативу российскому газу

    Названа доля китайских автозапчастей в России

    Ани Лорак рассказала о влиянии предательств и потрясений на ее характер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости