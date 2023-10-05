Взыскивать долги россиян за ЖКУ будут по-новому

Коммунальщиков захотели освободить от пошлин при взыскании долгов россиян за ЖКУ

Взыскивать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) захотели по-новому — коммунальщиков предложили освободить от госпошлин за подачу исков на должников. Соответствующий законопроект должны внести в Госдуму, пишут «Известия».

Меру предлагают распространить на управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации (которые поставляют воду, электричество и тепло) и региональных операторов по вывозу мусора. Эта мера должна упростить коммунальщикам взыскание причитающихся им средств.

Авторы инициативы считают, что так получится снизить финансовую нагрузку на предприятий ЖКХ и избавит судебную систему от дополнительных процессуальных действий — от вынесения определений о возврате пошлины или ее зачете.

«Если управляющие компании регулярно работают с должниками, то тратят на оплату таких государственных пошлин до пяти процентов своего дохода ежегодно», — отметила директор некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Отмена госпошлин позволит УК чаще подавать в суд, но не сильно скажется на количестве должников, считает председатель регионального отделения «Деловой России» во Владимирской области Александр Субботин. «Жильцы все чаще оказываются в непростой экономической ситуации. При этом подавляющее большинство населения — более 90 процентов — в срок и в полном объеме производит платежи», — пояснил эксперт.

При этом гендиректор УК «Сибирь» Оксана Севастюк назвала инициативу своевременной и направленной на защиту интересов добросовестных собственников — из-за того, что коммунальщики тратят деньги на госпошлины, качество услуг может страдать.

Ранее россиян предупредили, что с октября начали действовать новые правила оплаты ЖКУ. Теперь, если по вине кого-то из собственников появились новые затраты на содержание общедомового имущества, то их будет оплачивать сам нарушитель, а не управляющая компания.

