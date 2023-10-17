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10:24, 18 октября 2023Забота о себе

Эксперт по неверности перечислила признаки микроизмен

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Многие пары страдают от микроизмен — общения одного из партнеров с другими людьми в неприемлемой для другого форме, рассказала эксперт по неверности Ребекка Дакин. Признаки подобной неверности она перечислила в беседе с The Sun.

На микроизмену, по словам Дакин, может указывать незакрытый профиль человека в дейтинговых приложениях. «Партнер правда просто забыл удалить профиль? Или рассматривает другие варианты? Если вы согласились на моногамные отношения, профиль нужно удалить», — считает эксперт.

Кроме того, продолжила она, признаками микроизмен являются флирт онлайн с другими, включая сообщения сексуализированного характера, попытка спрятать свои переписки, лайки «горячим» фотографиям и подозрительная дружба с бывшими избранниками. «Многие бывшие остаются на связи, иногда из-за детей, некоторые становятся друзьями. Но, если пикантная переписка продолжается и им слишком хорошо друг с другом, действительно ли они расстались?» — задается вопросом специалистка.

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Также, как отметила Дакин, насторожить должны постоянно появляющийся на горизонте лучший друг противоположного пола, отсутствие фотографий другого партнера в социальных сетях человека, готовность регулярно помогать другим бесплатно.

Ранее психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка назвала способ заново построить отношения после измены. По словам психолога, воссоединившейся после измены паре предстоит длительная работа по восстановлению самооценки того, кому изменили, и поиску проблемы, спровоцировавшей предательство.

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    Александра Лисица
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