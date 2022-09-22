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Психолог подсказала способ заново построить отношения после измены

Психолог Девятка: остаться вместе после измены можно, создав новые совместные воспоминания

Фото: Romina Ahmadpour / Unsplash

Остаться в отношениях с партнером-изменщиком можно, создав с ним новые совместные воспоминания, рассказала психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка. Способ заново построить отношения после измены она подсказала в колонке для «Москвы 24».

Девятка согласилась со своими клиентами, утверждающими, что забыть измену нельзя. «Это как пытаться просить прощения у разбитого стакана для того, чтобы он снова стал целым. Как раньше уже не будет. В случае, если пара решит сохранить брак, им предстоит научиться жить дальше, вопреки произошедшему предательству», — объяснила она, предложив супругам рискнуть и договориться о том, что отношения ценны и оба супруга хотят остаться вместе.

По словам психолога, воссоединившейся после измены паре предстоит длительная работа по восстановлению самооценки того, кому изменили, и поиску проблемы, спровоцировавшей предательство. «Просить прощения придется много раз, сам внешний вид партнера будет ранить и напоминать о боли, но рано или поздно на душе снова воцарится мир. Главное — быть в этой беде вместе, а не порознь. Тогда тепло и счастье вновь поселятся в доме», — заверила она.

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Прощать измену, продолжила Девятка, необязательно. «Вполне возможно жить с этим, создавая новые хорошие совместные воспоминания. Можно ли простить такую боль? Вероятно, да, но не обязательно — нужно понять причины, проработать их и двигаться дальше по жизни вместе, договорившись больше не обижать друг друга», — заключила она.

Ранее психолог Андрей Зберовский назвал самые тщательно скрываемые тайны супругов, о которых они предпочитают молчать в общении между собой. По его словам, сильнее всего партнеры стремятся скрыть друг от друга измену.

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Александра Лисица
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