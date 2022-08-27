Названы самые тщательно скрываемые тайны супругов друг от друга

Психолог Зберовский: сильнее всего партнеры стремятся скрыть друг от друга измену

Сильнее всего партнеры стремятся скрыть друг от друга измену, заявил психолог Андрей Зберовский. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал и другие самые тщательно скрываемые тайны супругов, о которых они предпочитают молчать в общении между собой.

По словам специалиста, мужья и жены действительно чаще всего не стремятся признаваться в измене, если она была, и стараются как можно тщательнее оберегать этот секрет. Однако, помимо этого, они предпочитают не афишировать все, что так или иначе было связано с их предыдущими отношениями. Так, вторым по популярности секретом является информация о внебрачных детях, которые родились у женщины или у мужчины на стороне, продолжил Зберовский.

Также супруги обычно скрывают друг от друга любое общение со своими бывшими возлюбленными. «Необязательно это измены, но люди могут дружить, созваниваться, поздравлять друг друга против воли нынешнего партнера», — рассказал психолог. Кроме того, чаще всего не признаются возлюбленные и в своих неудачных финансовых вложениях, например в финансовые пирамиды, отметил Зберовский.

И наконец, последняя распространенная тема для тайн в паре — это помощь в карьере от бывших любовников, родственников или друзей, заключил специалист.

Ранее психолог Кортни С. Уоррен назвала способ возобновить отношения с бывшим возлюбленным. Специалистка рекомендовала перед тем, как принять решение о возвращении к экс-партнеру, нужно разобраться в причинах разрыва отношений и в том, что толкает к их возобновлению.