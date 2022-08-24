Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвала способ возобновить отношения с бывшим возлюбленным

Психолог Уоррен: перед возвращением к бывшему возлюбленному нужно понять, изменился ли он

Фото: Octavio Fossatti / Unsplash

Перед возвращением к бывшему возлюбленному необходимо понять, изменился ли он, считает психолог Кортни С. Уоррен. Способ возобновить отношения после расставания она назвала в статье для Psychology Today.

Психолог считает, что перед возобновлением отношений нужно задать себе несколько вопросов. В первую очередь следует проанализировать причины разрыва. По словам Уоррен, новые отношения будут удачными лишь в том случае, если или один, или оба партнера изменились и проработали те проблемы, которые привели к расставанию.

Материалы по теме:
«Одиночество для них — это зло» В России выросло число обращений к психологам: почему россияне все чаще жалуются на одиночество
«Одиночество для них — это зло»В России выросло число обращений к психологам: почему россияне все чаще жалуются на одиночество
6 апреля 2021
«Год горя и одиночества» Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
«Год горя и одиночества»Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
25 июля 2021

Кроме того, психолог советует понять, что именно толкает к возобновлению отношений. Скука, одиночество, ощущение потерянности или непонимание, как жить без бывшего партнера, — это, по ее мнению, нездоровые мотивы. «Возможно, стоит сделать паузу, прежде чем пытаться снова быть вместе», — говорит Уоррен.

Если вы пытаетесь построить отношения заново, то для начала разберитесь, что именно не получилось в прошлом, и соответственно измените свои ожидания, поведение и образ жизни

Кортни С. Уорренпсихолог

Ранее психолог Риналия Сафина поделилась инструкцией по правильному выходу из токсичных отношений. После разрыва токсичных отношений важно не допустить отката назад и не вернуться к абьюзеру, заявила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на требование Турции вернуть полуостров Украине
В России захотели самостоятельно рассчитывать цены на нефть
Глава МЧС заявил о нехватке техники для тушения пожаров в центре России
Ларионов оценил последствия отстранения сборной России от международных турниров
Глава ДНР заявил об отсутвии логики в словах Зеленского
Раскрыта судьба напавшей с ножом на россиянку на Кипре украинки
Путин поручил Мишустину посетить столкнувшиеся с лесными пожарами регионы
В кинотеатрах России стали показывать голливудские фильмы в пиратской озвучке
YouTube заблокировал аккаунт «КамАЗа»
Названы способы не нарваться на мошенников при покупке жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.