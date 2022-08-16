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Психолог поделилась инструкцией по правильному выходу из токсичных отношений

Психолог Сафина посоветовала признать токсичность отношений, чтобы суметь выйти из них

Фото: unsplash

Чтобы суметь выйти из нездоровых отношений, в первую очередь необходимо признать их токсичность, посоветовала психолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets Риналия Сафина. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась инструкцией из трех действенных шагов, которые помогут решиться на болезненный разрыв.

Специалистка предложила, если есть возможность, постараться найти хорошего психолога, с которым можно будет обсудить сложившуюся ситуацию в отношениях и услышать его экспертное мнение. По словам Сафиной, люди, инициирующие эмоциональное насилие, умеют убедить в том, что причина всему — исключительно «неправильное» поведение партнера. Из-за этого пострадавшей стороне порой очень трудно увидеть реальное положение дел и отстоять себя, особенно если человек годами (а возможно, с детства) пребывал в ситуации, когда его обвиняли. «Сформированное устойчивое восприятие себя в качестве “плохого и виноватого” может не позволить человеку вырваться из пут абьюза и обрести веру в себя самостоятельно, без посторонней помощи», — пояснила психолог.

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Помимо этого, для правильного выхода из токсичных отношений необходимо придерживаться простого плана из трех шагов, продолжила Сафина. Первое, что необходимо сделать, — перестать отрицать проблему.

Первый шаг к решению любой проблемы — это посмотреть ей прямо в лицо. Это особенно верно для прекращения токсичных отношений. Признание того, что вы находитесь в таких отношениях, может показаться ерундой, но на самом деле это огромный шаг вперед, так как вы переходите через огромную пропасть — от отрицания к принятию

Риналия СафинаПсихолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets

После разрыва токсичных отношений важно не допустить отката назад и не вернуться к абьюзеру, продолжила психолог. Для этого важно заранее продумать, чем заполнить «дыры» и «пустоты», которые неизбежно появятся в жизни. По ее словам, при наличии совместного жилья, приобретенного в токсичных отношениях, надо подыскать новые условия для жизни — возможно, в течение какого-то времени придется пожить у друзей или родных. При условии финансовой зависимости от абьюзера лучше еще до ухода найти вторую работу или краткосрочную подработку.

Последний шаг по выходу из токсичных отношений, который назвала психолог, — самопрощение.

Когда вы выходите из токсичных отношений, скорее всего, вы чувствуете себя виноватым по многим причинам. Может быть, потому что вы оставались в нездоровых отношениях слишком долго, или потому что причиняете боль другому человеку, или же думаете, что это расставание может навредить вашим детям. Какова бы ни была причина, первый шаг к исцелению — это самопрощение

Риналия СафинаПсихолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets

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Наталья Обрядина
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