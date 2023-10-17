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10:42, 18 октября 2023Ценности

Фигура бывшего «ангела» Victoria's Secret на фото папарацци удивила фанатов

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images for Red Sea IFF

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио попала в объектив папарацци и удивила фанатов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Бывшего «ангела» Victoria's Secret заметили на пляже в Санта-Монике. На размещенных фото 42-летняя манекенщица запечатлена в бело-розовом бикини, солнцезащитных очках и кепке в тон купальника.

Поклонники оценили фигуру знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Есть тонус, а есть кожа и кости», «Да какая она модель! Такая странная форма тела», «Эти колени меня пугают», «Как она это делает? Мне 40 и я бы все отдала, чтобы иметь такое же тело», «Как же она хороша», «Прекрасно выглядит для своих лет», — высказывались они.

Ранее Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе для собственного бренда GAL Floripa. На черно-белом снимке манекенщица предстала перед камерой в шелковом купальнике, выполненном в бельевом стиле.

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    Мария Винар
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