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10:32, 17 октября 2023Силовые структуры

Полиция задержала двух российских пенсионерок за торговлю героином

В Подмосковье две пенсионерки торговали героином

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В подмосковном Раменском полицейские задержали двух пенсионерок за продажу 500 граммов героина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

У женщин 61 и 67 лет изъято три полимерных пакета и 34 свертка с запрещенным веществом. По данным полиции, они расфасовывали оптовые партии наркотиков на разовые дозы, которые затем развозили по местам закладок.

Криминальным бизнесом занялась младшая из пенсионерок. Она списывалась в мессенджере с неустановленным куратором, который сообщал ей координаты крупных тайников с героином. Женщина позвала в сообщницы старшую подругу.

Обеих арестовали по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков.

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    Любовь Ширижик
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