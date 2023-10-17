Иван Охлобыстин рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью

Актер Иван Охлобыстин сказал, что священник помог ему с алкогольной зависимостью

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, как священник помог ему в борьбе с алкогольной зависимостью. Об этом он сообщил в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Звезда российского кинематографа заявил, что до 23 лет вел «целомудренный» и спортивный образ жизни. Однако в те годы в продаже появилась текила и открылись первые ночные клубы. «Все пили и слизывали соль с руки. Творчество, юность, влюбленность! В какой-то момент алкоголь стал частью моего тела. Нет, я от него не болел, но был зависим. Я встревожился, что это стало обыденным», — сказал Охлобыстин.

По его словам, вскоре он встретил священника Владимира Волгина, который помог справиться с алкоголизмом. Охлобыстин отметил, что до сих пор поддерживает связь с ним и называет его своим духовным наставником. «Если есть какая-то неясность, спроси у духовника, потому что ты не в состоянии, даже если тебе 60 лет, на все вопросы ответить», — резюмировал 57-летний артист.

Ранее Иван Охлобыстин объяснил свой отказ от занятия режиссурой, так как считал себя плохим постановщиком. Звезда сериала «Интерны» также вспомнил, что снял свой первый фильм во время обучения во ВГИКе.

