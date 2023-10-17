Названы худшие цвета стен для маленьких комнат

The Sun: маленькие комнаты не нужно красить в белый и красный цвета

Некоторых цветов лучше избегать при оформлении стен маленьких комнат, рассказали дизайнеры интерьеров из британского ремонтно-покрасочного предприятия The Good Painter. Худшие цвета стен для таких помещений они назвали изданию The Sun.

Прежде всего, по словам экспертов, стоит отказаться от чистого белого цвета, потому что в ограниченном пространстве он сделает более заметными тени и углы, а также заставит комнату выглядеть по-больничному. Не нужно красить небольшие помещения и в красный цвет, продолжили специалисты. «Ярко-красный кажется агрессивным, может привести к головным болям, зрительно уменьшит комнату. При этом приглушенные оттенки красного делают помещение более энергичным и гостеприимным», — объяснили дизайнеры компании.

Также стоит избегать и насыщенных оранжевого и желтого цветов, поскольку к ним сложно подобрать аксессуары, предупредили специалисты. Аналогичная проблема ждет и тех, кто захочет покрасить стены в нейтральные, бежевые тона. «Нейтральные цвета — это богатая комбинация разных оттенков розового, оранжевого, синего и зеленого, которая может конфликтовать с уже выбранными вами декором, мебелью и аксессуарами», — объяснили эксперты.

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