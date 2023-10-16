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20:24, 16 октября 2023Забота о себе

Названы пять делающих интерьер скучным ошибок

Дизайнер Рибчестер назвал отсутствие индивидуальности первой ошибкой в интерьере

Фото: Unsplash

Британский дизайнер Саймон Рибчестер перечислил пять ошибок, которые делают интерьер скучным и устаревшим. Его цитирует Daily Mail.

Первой и главной ошибкой Рибчестер назвал отсутствие индивидуальности в оформлении жилого пространства. По его мнению, этот недостаток легко исправить, добавив в интерьер цветовые акценты. «Если вы предпочитаете нейтральные цвета и минимализм, индивидуальность можно создать с помощью других средств, таких как замысловатые детали дизайна, выбор ткани и интересные узоры», — отметил Рибчестер.

Кроме того, дизайнер считает ошибкой чрезмерное увлечение декорированием. Он призвал не бояться оставлять пустые пространства на полу и стенах, так как это придает помещению легкость и делает его современнее. Третий распространенный недостаток интерьеров, на который указал Рибчестер, появляется из-за отсутствия вместительных систем хранения в ванной комнате. Дизайнер подчеркнул, что захламленность делает даже хороший дизайн неопрятным и непривлекательным.

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Специалист добавил, что наиболее серьезные ошибки, которые нельзя исправить без капитального ремонта, возникают на этапе планировки. Например, слишком большие или слишком маленькие комнаты снижают функциональность пространств. Кроме того, слишком яркий свет, который невозможно скорректировать, и обилие выключателей на стенах, говорят о том, что при планировании освещения были также допущены ошибки.

Ранее дизайнер интерьеров назвала простые способы зрительно увеличить маленькую комнату. Она посоветовала установить зеркало напротив окна, чтобы визуально расширить пространство.

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    Екатерина Улитина
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