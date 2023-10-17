Обломки украинского дрона упали на территорию российской школы

Старовойт: на территорию школы в Тимском районе упали обломки украинского дрона

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата упали на территорию школы в Тимском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Ночью на территорию Тимской школы имени Н.В.Черных упали обломки украинского БПЛА. Пострадавших нет», — уточнил он.

Осколки дрона незначительно посекли фасад здания, в результате случившегося повреждены несколько окон, которые уже заклеили. В ближайшее время в школе начнутся ремонтные работы.

Старовойт добавил, что в учебном учреждении обучаются 477 детей, занятия проходят в штатном режиме.

Ранее глава региона сообщил, что Курскую область пытались атаковать десять беспилотников. Утром 18 октября было сбито 6 беспилотников самолетного типа, еще 4 дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.