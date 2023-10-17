ФСБ выявила в российском регионе украинского пособника

В Херсонской области ФСБ пресекла деятельность пособника ВСУ

В Херсонской области сотрудники ФСБ выявили пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по региону.

По данным российских спецслужб, задержанный, являющийся гражданином Украины 1984 года рождения, передавал сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации (СВО). В результате его действий имеются потери среди российских военнослужащих. ВСУ по переданным пособником координатам нанес удары.

В отношении украинца возбуждено уголовное дело о шпионаже. Его поимка показана на видео.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают у дороги мужчину. Он говорит, что является противником СВО, поэтому отсылал данные о нахождении российских военных на территории Херсонской области.