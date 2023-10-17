Россияне назвали требуемую для обновления квартиры сумму

Четверть желающих обновить жилье россиян задумала потратить на это 50-100 тысяч

Практически каждый пятый россиянин (19 процентов) запланировал обновить мебель и декор в своей квартире до конца 2023 года. Требуемые для таких перемен в интерьере для россиян суммы «Ленте.ру» назвали эксперты онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру.

В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи жителей России старше 18 лет со всех регионов страны. Аналитики пришли к выводу, что в большинстве случаев россияне хотят обновить мебель для кухни — такое желание есть у 36 процентов респондентов. Практически каждый третий — 30 процентов опрошенных — мечтают обновить мебель в детской комнате. Обновления мебели в спальне, а также гардероба хотели бы по 21 проценту россиян. Еще 18 процентов респондентов намерены заменить мебель и декор в ванной комнате.

Что касается суммы, которую россияне собираются потратить на обновление интерьера в квартире до конца текущего года, то более четверти опрошенных (26 процентов) рассчитывают уложиться в 50-100 тысяч рублей, другие 22 процента — от 100 до 150 тысяч. Пятая часть респондентов — 21 процент — планируют внести изменения в интерьер в пределах 50 тысяч рублей.

Примерно в половине случаев (45 процентов) россияне меняют интерьер, так как тот им надоел и они хотят внести изменения во внешний вид своей квартиры. Второй по частоте причиной таких обновлений служит поломка различных предметов мебели либо потеря свежего внешнего вида — такой ответ дали 39 процентов опрошенных. Четверть случаев ремонта либо обновления мебели приходится на переезд в новое жилье.

Отвечая на вопрос о частоте обновления мебели и декора в своей квартире, 36 процентов россиян сообщили, что они делают это раз в три-пять лет, а еще 26 процентов респондентов — реже чем раз в пять лет. Раз в год-три года перемены во внешний вид своего жилья привносят 13 процентов опрошенных, а еще 7 процентов делают это ежегодно. При этом практически каждый пятый россиянин (18 процентов) ещё ни разу не проводил дома ремонт и не обновлял мебель в квартире.

В августе стало известно, что почти половина (42 процента) россиян готова потратить на покупку дачи более трех миллионов рублей.