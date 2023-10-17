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07:49, 17 октября 2023Россия

Россиянин выкинул с балкона собаку сестры за отказ дать денег на алкоголь

В Красноярском крае мужчина выкинул с балкона собаку из-за денег на алкоголь

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Красноярском крае мужчина выкинул собаку сестры с балкона за то, что та отказалась давать ему денег на алкоголь. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По его данным, пьяный россиянин пришел домой к двоюродной сестре и начал просить деньги. Родственница отказалась помогать брату и ушла из квартиры, чтобы не продолжать перепалку.

Когда россиянка вышла, мужчина скинул собаку с балкона пятого этажа. Животное упало на козырек магазина и получило несовместимые с жизнью травмы. Мужчине, который выбросил собаку, грозит до трех лет тюрьмы.

Раннее в районе Купчино на юге Санкт-Петербурга мужчина выкинул девушку из окна третьего этажа из-за неприготовленного ужина.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Она пояснила медикам и сотрудникам полиции, что ее 49-летний сожитель, разнорабочий, рассвирепел и набросился на нее из-за отсутствия еды.

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    Анастасия Шейкина
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