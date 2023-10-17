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20:39, 17 октября 2023Силовые структуры

Бывшего сотрудника российской таможни осудили на восемь лет за коррупцию

В Москве суд дал восемь лет экс-таможеннику за получение взятки в 2 млн руб.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Преображенский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни России Сергея Алексеева, признав его виновным в получении взятки на сумму два миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осужденный не признал вину и намерен обжаловать приговор.

По версии следствия, экс-таможенник в январе 2021 года потребовал от подрядчика откат по договору на ремонт помещений тылового отдела стоимостью 200 миллионов рублей. За вознаграждение он обещал завизировать приемку выполненных работ. Представители строительной компании заявили о вымогательстве сотрудника таможни в ФСБ, которая взяла под контроль оперативный эксперимент по передаче взятки и задержала Алексеева с поличным. Он, заметив силовиков, выбросил пакет с деньгами, однако суд все же установил его вину в коррупции.

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    Любовь Ширижик
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