Бывшего сотрудника российской таможни осудили на восемь лет за коррупцию

В Москве суд дал восемь лет экс-таможеннику за получение взятки в 2 млн руб.

Преображенский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни России Сергея Алексеева, признав его виновным в получении взятки на сумму два миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осужденный не признал вину и намерен обжаловать приговор.

По версии следствия, экс-таможенник в январе 2021 года потребовал от подрядчика откат по договору на ремонт помещений тылового отдела стоимостью 200 миллионов рублей. За вознаграждение он обещал завизировать приемку выполненных работ. Представители строительной компании заявили о вымогательстве сотрудника таможни в ФСБ, которая взяла под контроль оперативный эксперимент по передаче взятки и задержала Алексеева с поличным. Он, заметив силовиков, выбросил пакет с деньгами, однако суд все же установил его вину в коррупции.