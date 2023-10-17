Группа Therr Maitz даст большой концерт c оркестром и хором в Москве 10 ноября

Группа Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым даст большой концерт c оркестром и хором в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Беляев знает об экспериментах в музыке не понаслышке — поэтому песни Therr Maitz цепляют и по-хорошему удивляют слушателей, а концертные программы радуют своей многогранностью, неординарным и уникальным исполнением композиций», — говорится в пресс-релизе. Зрителей ждет шоу с участием оркестра и хора, сценография и спецэффекты, новый и объемный звук.

Концерт пройдет в столичной площадке VK Stadium 10 ноября. Узнать все подробности о мероприятии, а также приобрести билеты можно по ссылке.

