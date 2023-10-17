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20:17, 17 октября 2023Культура

Therr Maitz даст большой концерт c оркестром и хором

Группа Therr Maitz даст большой концерт c оркестром и хором в Москве 10 ноября

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Группа Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым даст большой концерт c оркестром и хором в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Беляев знает об экспериментах в музыке не понаслышке — поэтому песни Therr Maitz цепляют и по-хорошему удивляют слушателей, а концертные программы радуют своей многогранностью, неординарным и уникальным исполнением композиций», — говорится в пресс-релизе. Зрителей ждет шоу с участием оркестра и хора, сценография и спецэффекты, новый и объемный звук.

Концерт пройдет в столичной площадке VK Stadium 10 ноября. Узнать все подробности о мероприятии, а также приобрести билеты можно по ссылке.

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    Сергей Равин
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