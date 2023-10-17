Видео обстрела позиций ВСУ выдали за удары украинской армии по объектам ВС РФ

Видео обстрела позиций ВСУ выдали за удары украинской армии по объектам ВС РФ

Бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко выдал видео взрыва позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) за удары украинской армии по объектам России. Видео опубликовано в Telegram-канале политика.

Геращенко опубликовал видео, на котором показана работа якобы украинской реактивной артиллерии по российским позициям. «Работа украинской артиллерии по позициям РФ. Окрестности Новопрокоповки Запорожской области», — подписал ролик экс-замглавы МВД Украины.

В действительности опубликованный ролик снял в Луганской народной республике (ЛНР) корреспондентом «Известий» Денис Кулага в октябре 2022 года, на нем показано поражение позиций украинской армии.

Удар, предположительно, мог быть нанесен российской тяжелой огнеметной системой «Солнцепек», так как облака разрывов похожи на последствия применения его боеприпасов.

Геращенко вырезал фрагмент ролика и отзеркалил видео. Однако детали видео, в частности ландшафт и направление движения камеры, выдают, что это один и тот же ролик.

Информация о том, что на видео показана работа украинской реактивной артиллерии по позициям РФ, не получила распространения в российском сегменте СМИ и соцсетей.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»