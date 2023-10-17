Запечатлевшая Джона Леннона фотограф решила избавиться от квартиры в убыток

Фотограф Энни Лейбовиц решила продать квартиру в Нью-Йорке в убыток

Запечатлевшая в разные года Джона Леннона и Елизавету II фотограф Энни Лейбовиц захотела избавиться от квартиры в США себе в убыток. Об этом сообщает New York Times.

Знаменитый фотограф выставила на продажу объект, расположенный в Нью-Йорке, в районе Верхний Вест-Сайд (Upper West Side), по адресу 88 Central Park West. Лейбовиц приобрела жилье в 2014 году, когда решила переехать из загородного дома в центр города, чтобы жить ближе к школе своих дочерей. Тогда она отдала за квартиру 11,3 миллиона долларов. Однако сейчас фотограф предложила за ее покупку на 2,7 миллиона долларов меньше — 8,6 миллиона долларов (около 837,1 миллиона рублей). Свое желание избавиться от объекта 74-летняя Лейбовиц объяснила тем, что после переезда дочерей тот стал слишком велик для нее.

За время своего владения недвижимостью фотограф провела там ремонт, обустроив себе рабочий кабинет и гостиную-библиотеку, а также обновив одну из спален и ванных комнат. Всего в двухэтажной квартире площадью 325,1 квадратных метра есть четыре спальни и три ванных комнаты. Среди особенностей объекта риелторы выделяют такие, как наличие арочных дверных проемов, декоративного камина, ванной комнаты с окном и кессонного потолка в столовой зоне. Интерьер выполнен преимущественно в молочном и бежевых тонах, однако встречаются красные и темно-коричневые акценты.

Из окон открывается вид на одну из главных достопримечательностей Нью-Йорка — Центральный парк. Для жильцов дома доступны такие удобства, как тренажерный зал и швейцар.

В 2022 году стало известно, что Энни Лейбовиц купила квартиру в Нью-Йорке. Сумма сделки за объект в район Уэст-Виллидж площадью 295 «квадратов» составила 6,5 миллиона долларов.