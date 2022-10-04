Запечатлевшая Елизавету II и Джона Леннона фотограф купила квартиру в Нью-Йорке

Фотограф Энни Лейбовиц купила квартиру в Нью-Йорке за 6,5 миллиона долларов

Фотограф Энни Лейбовиц, в разные годы запечатлевшая музыканта Джона Леннона и королеву Елизавету II, купила квартиру в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

Сумма сделки составила 6,5 миллиона долларов (около 383,6 миллиона рублей). Новый объект недвижимости Лейбовиц расположен в районе Уэст-Виллидж (West Village), по адресу 495 West Street. Его площадь составляет 293 квадратных метра.

В квартире есть две спальни, в том числе с большой гардеробной, две ванных комнаты и дополнительный санузел, гостиная, кухня и библиотека. Среди особенностей объекта — наличие больших створчатых окон, и камина. Из окон открывается вид на реку Гудзон.

В августе актриса Аманда Сейфрид избавилась от своей квартиры в США. Звезда фильма «Дрянные девчонки» продала жилье в Нью-Йорке, расположенное в районе Гринвич Виллидж, за 3,4 миллиона долларов.