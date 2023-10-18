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16:25, 18 октября 2023Мир

Байден объяснил уверенность в непричастности Израиля к удару по больнице в Газе

Байден: по данным Пентагона, Израиль не наносил удар по больнице в Газе

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что его уверенность в непричастности Израиля к удару по больнице в Газе основана на данных, которые ему предоставил Пентагон. Об этом сообщает Reuters.

«Слова о том, что другая группа, а не Израиль, несет ответственность за взрыв в больнице в Газе, был основан на данных, предоставленных Министерством обороны США», — сказал американский лидер.

Ранее президент США прокомментировал инцидент с больницей «Аль-Ахли», заявив, что взрыв в больнице не был вызван Израилем. Он также добавил, что необходимо отделять ХАМАС от народа Палестины. По мнению американского лидера, подобные случаи лишь подтверждают мнение, что жители Газы страдают от исламистской группировки.

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    Семен Александров
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