Байден прокомментировал инцидент с больницей в Газе

Президент США Байден усомнился в вине Израиля в инциденте с больницей в Газе

Президент США Джо Байден прокомментировал инцидент с больницей «Аль-Ахли», заявив, что врыв в больнице не был вызван Израилем. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Судя по тому, что я видел, похоже, что это сделала другая команда, а не вы. Но многие люди не уверены в этом, поэтому нам придется преодолеть многое», — рассказал американский лидер.

Он также добавил, что необходимо отделять ХАМАС от народа Палестины. По мнению американского лидера, подобные случаи лишь подтверждают мнение, что жители Газы страдают от исламистской группировки.

Ранее Байден прибыл в Израиль. По данным Белого дома, президентский борт приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51 по местному времени.