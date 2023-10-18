Белый дом: самолет Байдена приземлился в Тель-Авиве

Президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Президентский борт приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51 по местному времени», — заявили в Белом доме.

Ранее американский лидер выразил свою глубокую опечаленность взрывом в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Он также потребовал от команды по нацбезопасности продолжить собирать информацию о том, что именно произошло там.