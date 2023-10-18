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04:22, 18 октября 2023Мир

Байден выразил «глубокую опечаленность» ударом по больнице в Газе

Байден заявил, что возмущен и глубоко опечален взрывом в больнице в Газе

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что «глубоко опечален» и возмущен взрывом в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что американские лидер поручил собирать данные об инциденте. После получения информации об ударе президент Соединенных Штатов переговорил с королем Иордании Абдуллой II и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, политик потребовал от команды по нацбезопасности «продолжить собирать информацию о том, что именно произошло».

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 человек. Откуда был нанесен удар по больнице до сих пор не установлено.

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    Юлия Мискевич
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