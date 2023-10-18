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01:48, 18 октября 2023Мир

Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе

Президент США Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

«Президент направил свои глубочайшие соболезнования в связи с потерей невинных жизней при взрыве больницы в Газе и пожелал скорейшего выздоровления раненым», — сказал чиновник.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС обвинил Соединенные Штаты в совершенных Израилем в Газе преступлениях, в частности, в больнице Аль-Ахли. По его словам, Вашингтон «прикрывает израильскую агрессию».

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил траур по жертвам удара по больнице в Газе. На момент публикации их число достигло 800 человек.

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    Марина Совина
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