Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе

Президент США Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

«Президент направил свои глубочайшие соболезнования в связи с потерей невинных жизней при взрыве больницы в Газе и пожелал скорейшего выздоровления раненым», — сказал чиновник.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС обвинил Соединенные Штаты в совершенных Израилем в Газе преступлениях, в частности, в больнице Аль-Ахли. По его словам, Вашингтон «прикрывает израильскую агрессию».

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил траур по жертвам удара по больнице в Газе. На момент публикации их число достигло 800 человек.